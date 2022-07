Prank fiente d'oiseau

Options du sujet Imprimer le sujet

-LeZ- #1

Je masterise ! Inscrit: 06/08/2007 19:05 Post(s): 3992 Karma: 2023 Un homme va pranker sa compagne en lui balançant de la mayonnaise pour simuler un largage de fiente d'oiseau.

La suite est une histoire de bon goût.





alfosynchro #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10759 Karma: 4665 Ha ha !

CrazyCow #4

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16966 Karma: 24243 C'est pas gagné pour l'Oscar

Loom- #5

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 8472 Karma: 3629 Mouais j'y crois que très peut moyennement.

Mitri #6

J'aime glander ici Inscrit: 14/12/2006 19:51 Post(s): 9997 Karma: 1092 Une blague de merde en somme

