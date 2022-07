Un chien dans un ascenseur en mode pinata

Options du sujet Imprimer le sujet

La légende raconte qu'il attend toujours qu'on vienne le secourir.



Un chien en laisse rentre in extremis dans un ascenseur et se retrouve seul, suspendu par son harnais pendant que les portes tentent de se fermer à l'étage inférieur.

La légende raconte qu'il attend toujours qu'on vienne le secourir.

Téma la taille du rat qui fuit la scène à l'ouverture de la porte

pauvre loulou ... Et moi qui serait en train de râler parce que l'ascenseur ne vient pas ...



le coup de la légende m'a fait beaucoup rire

pauvre loulou ... Et moi qui serait en train de râler parce que l'ascenseur ne vient pas ...

https://www.reddit.com/r/Unexpected/comments/w56u32/elevator_dog/?utm_source=share&utm_medium=web2x&context=3

