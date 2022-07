Décorer un escalier avec des parois en verre :

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 2487 Karma: 1764



@alfosynchro a écrit:

Bien joué !

N'empêche que je me demande toujours comment l'énergie se déploie pour faire ce résultat en un clin d'oeil !



C'est la propagation des ondes : dans un milieu souple ça passe.

Dans un milieu rigide beaucoup moins.

Les matériaux les plus rigides ne sont pas les plus solides : les Formules 1 sont conçues pour se désagréger et disperser un maximum d'énergie cinétique.



En gros c'est souple ça amortit le choc, c'est rigide et ça transmet le choc.

Le verre était ici très rigide Citation :C'est la propagation des ondes : dans un milieu souple ça passe.Dans un milieu rigide beaucoup moins.Les matériaux les plus rigides ne sont pas les plus solides : les Formules 1 sont conçues pour se désagréger et disperser un maximum d'énergie cinétique.En gros c'est souple ça amortit le choc, c'est rigide et ça transmet le choc.Le verre était ici très rigide

Contribution le : Aujourd'hui 16:03:11