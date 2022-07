Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un individu danse sur la chanson "Giorgio by Moroder" des Daft Punk 1 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6168 Karma: 16362

Vous navigateur est trop vieux



(lien youtube de la chanson originale : Un individu danse sur la chanson "Giorgio by Moroder" des Daft Punk :(lien youtube de la chanson originale : https://youtu.be/zhl-Cs1-sG4

Contribution le : Aujourd'hui 12:27:15

Banbs Re: Un individu danse sur la chanson "Giorgio by Moroder" des Daft Punk 0 #3

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 185 Karma: 198 Il danse bien mais ça casse pas 3 pattes à un canard non ? Alors la vidéo est originale car il s'appelle Giorgio peut-être ? Ou alors il y a un truc que j'ai pas compris aussi

Contribution le : Aujourd'hui 13:12:06