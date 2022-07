Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Combat médiéval dans un entrepôt 2 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6176 Karma: 16369 Combat médiéval dans un entrepôt :

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 17:35:01

CrazyCow Re: Combat médiéval dans un entrepôt 0 #3

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 16969 Karma: 24253 Sur un cheval, l'avantage c'est qu'ils pouvaient tomber en arrière

Contribution le : Aujourd'hui 18:31:31

Turbigo Re: Combat médiéval dans un entrepôt 0 #4

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 2491 Karma: 1764

11 jours d'agonie, quand même.



A mon avis ici y'a pas 11 jours d'ITT C'est comme ça qu'est mort Henri II : il s'est pris la lance dans l'œil.11 jours d'agonie, quand même.A mon avis ici y'a pas 11 jours d'ITT

Contribution le : Aujourd'hui 18:42:09