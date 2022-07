Options du sujet Imprimer le sujet

alfosynchro Un crash d’avion à cause d'une cigarette mal éteinte ? 1 #1

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10765 Karma: 4666 On ne le rappellera jamais assez : fumer tue !



Un crash d’avion à cause d'une cigarette mal éteinte ?

Contribution le : Aujourd'hui 20:13:54