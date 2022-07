1 minute haute en intensité

Je suis accro Inscrit: 05/03/2008 02:55 Post(s): 664 Karma: 416

Je suis bien plus impressionné par le gars qui le filme ! il arrive à rester devant lui et bien stable en permanence, à la même vitesse, et même quand ils atterrissent !

Un cameraman hors pair !!!

Contribution le : Hier 23:49:55