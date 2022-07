Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Déplacer sa voiture pendant une tempête 2 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14152 Karma: 9969 Un homme part déplacer sa voiture garée sous un arbre, en pleine tempête.





Contribution le : Aujourd'hui 00:35:52