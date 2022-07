Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Un van tombe dans un trou 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 17097 Karma: 17063

Van Falls Into Sinkhole in Bronx Neighborhood || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 12:05:11

alfosynchro Re: Un van tombe dans un trou 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10774 Karma: 4668 Quelle idée de se garer juste à côté d'un trou, aussi !

Contribution le : Aujourd'hui 12:24:32