Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Un hippopotame mange une pastèque. 1 #1

Diabolique Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 666 Karma: 986 C'est l'heure de manger pour Komtu, un résident du zoo de Copenhague. Miam miam!



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 15:29:53

alfosynchro Re: Un hippopotame mange une pastèque. 0 #2

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10776 Karma: 4668

C'est pas facile sans les mains.





Edit @Exotope : voilà, j'ai modifié Dommage qu'il en perde "un peu" en mâchant.C'est pas facile sans les mains.Edit @: voilà, j'ai modifié

Contribution le : Aujourd'hui 15:36:57

Exotope Re: Un hippopotame mange une pastèque. 0 #3

Diabolique Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 666 Karma: 986

@alfosynchro a écrit:

Dommage qu'il en perde un peu en mâchant.



"Un peu"

Y'a la moitié de la pastèque qui tombe par terre.. ^^ Citation :"Un peu"Y'a la moitié de la pastèque qui tombe par terre.. ^^

Contribution le : Aujourd'hui 15:39:25