espalemit Qui jette la première pierre mange la terre

Contribution le : Aujourd'hui 18:03:25



Contribution le : Aujourd'hui 18:03:25

alfosynchro

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10777 Karma: 4670 Quelque chose en moi a envie de crier : "bien fait pour ta p'tite gueule ; que ça te serve de leçon !"

Mais c'est pas bien de dire ça, alors je dis rien.

Contribution le : Aujourd'hui 18:10:57

Fabiolo

Je suis accro Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1658 Karma: 946 @alfosynchro



Bah disons que c'est une question de proportion de réaction.



Si il était descendu de sa voiture pour lui filer un pain, ça reste dans le cadre de la représaille "justifiée".



Mais là c'est une tentative de meurtre par véhicule interposé suite à un bris de vitre, moué....

Contribution le : Aujourd'hui 18:44:30