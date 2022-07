Options du sujet Imprimer le sujet

vojack Le cyclisme aux hommes! 2 #1

Je suis accro Inscrit: 01/05/2007 11:23 Post(s): 1004 Karma: 1210







Brut FR - "Voir une femme danser c'est très joli, voir une femme sur un vélo, c'est moche, je le dis !" Retour à la fin des années 80, quand la championne du monde Jeannie Longo défendait la place des femmes dans le vélo face à la misogynie des coureurs cyclistes. #tbt Une autre époqueBrut FR - "Voir une femme danser c'est très joli, voir une femme sur un vélo, c'est moche, je le dis !" Retour à la fin des années 80, quand la championne du monde Jeannie Longo défendait la place des femmes dans le vélo face à la misogynie des coureurs cyclistes. #tbt

Contribution le : Aujourd'hui 18:58:12

LeFreund Re: Le cyclisme aux hommes! 0 #2

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6190 Karma: 16393 Est-ce qu'il y a du dopage dans le cyclisme féminin?

Contribution le : Aujourd'hui 19:19:58

LugerKain Re: Le cyclisme aux hommes! 0 #3

Je m'installe Inscrit: 24/10/2021 11:25 Post(s): 204 Karma: 442

-championne du monde

-ranafout' de ça ...



On a quand même évolué, c'est rassurant



Edit:

@alfosynchro Tu boxes dans une catégorie trop haute pour moi là cap'taine

Citation :

@alfosynchro a écrit:

@LugerKain

Evolué, évolué, faut le dire vite, tous les hommes ne sont pas aussi ouverts d'esprit concernant certaines tenues féminines...

c'est presque :-championne du monde-ranafout' de ça ...On a quand même évolué, c'est rassurantEdit:Tu boxes dans une catégorie trop haute pour moi là cap'taineCitation :

Contribution le : Aujourd'hui 19:21:41

deepo Re: Le cyclisme aux hommes! 0 #4

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1065 Karma: 561

Par contre un noir sur un vélo…

C'est pas esthétique.















Afficher le spoil allez faite péter les down la dernière phrase achève les 2 gars!Par contre un noir sur un vélo…C'est pas esthétique.

Contribution le : Aujourd'hui 19:53:55

alfosynchro Re: Le cyclisme aux hommes! 0 #5

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10779 Karma: 4673 @LugerKain

Evolué, évolué, faut le dire vite, tous les hommes ne sont pas aussi ouverts d'esprit concernant certaines tenues féminines...





"Allez-y, faites péter les downs !"

Contribution le : Aujourd'hui 20:17:11

-Flo- Re: Le cyclisme aux hommes! 0 #6

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14158 Karma: 9980 1987 quand même ! C’est pas si loin…





@deepo J’ai pas compris.

Contribution le : Aujourd'hui 20:17:38