Déboucher une canalisation avec un pneu

Déboucher une canalisation avec un pneu et un tracteur





Contribution le : Aujourd'hui 10:19:17

#2
alfosynchro Re: Déboucher une canalisation avec un pneu

Comment ils ont passé la chaine ou le câble ?

Contribution le : Aujourd'hui 10:34:02

#3
Saucisson666 Re: Déboucher une canalisation avec un pneu

@alfosynchro



J'imagine qu'ils laissent la chaine pendant toute la période de pluies potentielles et dès qu'ils ont besoin, l'attachent au pneu et tracteur ^^

Contribution le : Aujourd'hui 10:42:44

#4
Metamax Re: Déboucher une canalisation avec un pneu

Saucisson666

Ou avec une aiguille tire fil électrique

Contribution le : Aujourd'hui 11:17:24

#5
Samedi Re: Déboucher une canalisation avec un pneu

Je suis accro Inscrit: 12/11/2007 14:16 Post(s): 1468 Karma: 655

@alfosynchro a écrit:

Comment ils ont passé la chaine ou le câble ?



Citation :
Avec un plus petit pneu.

Contribution le : Aujourd'hui 11:20:35