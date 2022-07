Options du sujet Imprimer le sujet

Bébé mange des spaghettis

-Flo- Re: Bébé mange des spaghettis

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14159 Karma: 9989 C'est pas dangereux pour un bébé de cet âge de manger des spaghetti non coupés ?



D'un autre côté, c'est dangereux pour les parents de couper des spaghetti s'ils se font surprendre par un Italien qui traine dans les parages.



Quel dilemme !

Turbigo Re: Bébé mange des spaghettis

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 2500 Karma: 1769



Après y'a 2 écoles :

- ça t'a fait plaisir OK on t'en refera

- mec, t'as ruiné ton repas c'est la dernière fois



Après y'a 2 écoles :

- ça t'a fait plaisir OK on t'en refera

- mec, t'as ruiné ton repas c'est la dernière fois

Il y a une photo de moi la 1ère fois que j'ai mangé du chocolat, merci Papa merci Maman parce que c'était pas gagné

LugerKain Re: Bébé mange des spaghettis

@-Flo- a écrit:

C'est pas dangereux pour un bébé de cet âge de manger des spaghetti non coupés ?





Bah ça je sais pas mais ce soir c'est petite purée de blé visiblement

