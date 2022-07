Volleyball : un rallye exceptionnel !

Options du sujet Imprimer le sujet

Une séquence attaque exceptionnellement longue : 44s alors que le ballon a franchi 12 fois le filet !!!

Malheureusement pour elle l'Italie a perdu à domicile...



Et pour rappel, le titre a été remporté par l'impressionnante équipe de France !



ITA vs. POL - Highlights Final 3-4 | Men's VNL 2022

