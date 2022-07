Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Secourir un bouc enlisé dans la boue

Inscrit: 22/05/2015 14:25

Contribution le : Aujourd'hui 16:56:11

CrazyCow Re: Secourir un bouc enlisé dans la boue

Inscrit: 29/07/2008 00:26
Bien joué ! Heureusement que le petit chien était là pour aider

Contribution le : Aujourd'hui 16:59:06

FMJ65 Re: Secourir un bouc enlisé dans la boue

Inscrit: 27/09/2014 10:47



Le petit bain de boue a failli être fatal ..... C'est clair, insupportable le rat !!!!!!Le petit bain de boue a failli être fatal .....

Contribution le : Aujourd'hui 18:01:53

LugerKain Re: Secourir un bouc enlisé dans la boue

Inscrit: 24/10/2021 11:25
Rrrrrrh ces maudits roquets ! la vidéo est terminée, je l'entend encore

Ah mais non je sais, je l'entend encore c'est parce que j'en ai eu un trois jours et je regrette ce que j'ai fait

Contribution le : Aujourd'hui 18:11:38

Gog077 Re: Secourir un bouc enlisé dans la boue

Inscrit: 01/07/2015 19:03
Fallait ramener son pote l'alpaga, il l'aurait fait sortir vite fait

Contribution le : Aujourd'hui 18:25:42