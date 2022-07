Un bébé fait de la lumière avec une ampoule

Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1



Baby Lights Up Bulb || ViralHog

Contribution le : Hier 19:47:22

LeFreund

c'est une de ces vidéos totalement fake malheureusement... l'ampoule a des piles et est souvent utilisée dans les vidéos d'arnaque à l'énergie infinie.

Contribution le : Hier 19:49:23

Kilroy1

J'ai trouvé ça marrant, pas cherché plus loin

Contribution le : Hier 19:51:31

LeFreund

@Kilroy1 oui oui je pense bien mais pour moi malheureusement ça pue la vidéo exprès pour faire des vues et au détriment d'un enfant qui n'a rien demandé

Contribution le : Hier 19:53:15

LugerKain



@LeFreund a écrit:

c'est une de ces vidéos totalement fake malheureusement... l'ampoule a des piles et est souvent utilisée dans les vidéos d'arnaque à l'énergie infinie.



ça fait peur ton histoire là ! si tu met l'ampoule d'un coté, en général, tu mets les piles de l'autre Citation :ça fait peur ton histoire là ! si tu met l'ampoule d'un coté, en général, tu mets les piles de l'autre

Contribution le : Hier 21:23:40

Milot



@LeFreund a écrit:

@Kilroy1 oui oui je pense bien mais pour moi malheureusement ça pue la vidéo exprès pour faire des vues et au détriment d'un enfant qui n'a rien demandé

Mais enfin, tu vois bien que l'enfant est déjà au courant. Citation :Mais enfin, tu vois bien que l'enfant est déjà au courant.

Contribution le : Hier 21:46:04