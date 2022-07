Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6208 Karma: 16419

Un train prend feu sur un pont à Somerville (USA) :



Boston Commuter Train Catches Fire, Prompts Passengers to Evacuate in Somerville





Forçant les gens à évacuer sur les voies.

Contribution le : Hier 23:19:29