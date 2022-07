Quand la réalité depasse la fiction : scene de "don t look up" presque rejouée.

Kétamine Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 1179 Karma: 572



rompich a écrit:

D'un autre côté c'est le bulletin météo parisien qui définit depuis des années que le BEAU temps c'est un temps chaud et sec.

Pourquoi imposer cette vision très subjective à tout le territoire. Peut-on présenter la météo factuellement ?



Un BEAU moment peut être dans la brume, l'orage, une bruine ou du vent.

Je peste depuis des années sur cette méthode coué forcée.





Je rajoute un effet que je trouve similaire avec les gens et "l'intelligence". Tout le monde se doit d'être intelligent, cultivé, d'avoir fait des études et d'en connaître un maximum ( quitte a fast check sur son téléphone toutes informations inconnus ). Rare sont les gens "simplement simple" et pire ceux qui le sont sont dénigré par le reste ( même de concert avec des gens simple se pensant être intellectuellement puissant ).



Un culte de intelligence contre productif amenant une présentatrice de journal a donner son avis en public sur la météo et un mec Random sur internet à donner son avis sur un hypothétique "culte de l'intelligence" .



Citation :

Un BON humain peut être "bête", "simple", "normal", "cultivé", "génie"

Contribution le : 27/07 11:35:41