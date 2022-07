Options du sujet Imprimer le sujet

BalleAuCentre [FAIL] Découpe de verre

Contribution le : 27/07 11:13:12

Contribution le : 27/07 11:13:12

gazeleau Re: [FAIL] Découpe de verre

gazeleau: quelle idée de presser en un seul point et en tapant !

Contribution le : 27/07 11:34:00

Contribution le : 27/07 11:34:00

AshySlashy Re: [FAIL] Découpe de verre

AshySlashy: Sans règle et avec un coup de bâton, c'est pas très orthodoxe

Contribution le : 27/07 12:39:04

Contribution le : 27/07 12:39:04