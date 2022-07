Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- [Tuto] Comment calmer un enfant en colère ? 10 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14173 Karma: 10039 Afficher le spoil Qu'il pourra exploiter pour assouvir sa soif de vengeance





https://www.tiktok.com/@darrylleewhite/video/7120722918811667717

Tags : Bébé, pleurer, crier, louche, frère, taper, frapper, venger Comment calmer un enfant en colère ? Très simple : il suffit de focaliser son attention sur autre chose en lui tendant un objet inattendu.

Contribution le : 27/07 13:56:11

Kendaar Re: [Tuto] Comment calmer un enfant en colère ? 1 #5

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2441 Karma: 1391 -Flo- ah ben merci du coup j'ai ri ! hop karma envoyé ! ah ben merci du coup j'ai ri ! hop karma envoyé !

Contribution le : 27/07 18:20:29

lsdYoYo Re: [Tuto] Comment calmer un enfant en colère ? 0 #6

Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 924 Karma: 970 Ca me rappelle un passage du film sur la famille Addams.

La fille tiens un couteau :

- la mère : "C'est pour ton frère"

- la fille : "Oui"

- la mère : "Tiens". Et elle lui donne un couteau énorme.

Contribution le : 27/07 18:56:23