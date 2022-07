Il n'y a pas que le prix de l'essence qui crève le plafond.

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6246 Karma: 5029

/!\ Attention, images pouvant heurter les âmes sensibles.



Au Brésil, en faisant le plein arrêtée en station, une berline explose.







Band Rio - Câmeras de segurança flagraram o momento da explosão no posto de gasolina em Maracanã, #ZonaNorte. Confira o vídeo #BandRio





La voiture est à la station essence, capot ouvert pour refaire les niveaux sans doute. Lorsque le propritaire ouvre le coffre, une déflagration parcourt tout l'habitacle soufflant carrosserie et dalles béton de l'abri de la station. Le conducteur a été hospitalisé dans état grave, sa femme, pourtant postée juste à côté du véhicule semble moins gravement blessée.



Autre angle de vue:





Band Rio - Veja por outro ângulo a explosão do carro que feriu duas pessoas. Mário Magalhães foi levado em estado grave para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Testemunhas relataram que, mesmo caído no chão, o homem gritava pela mulher, que teve menos ferimentos #BandRio Au Brésil,arrêtée en station, une berline explose.Band Rio -Câmeras de segurança flagraram o momento da explosão no posto de gasolina em Maracanã, #ZonaNorte. Confira o vídeo#BandRioLa voiture est à la station essence, capot ouvert pour refaire les niveaux sans doute. Lorsque le propritaire ouvre le coffre, une déflagration parcourt tout l'habitacle soufflant carrosserie et dalles béton de l'abri de la station. Le conducteur a été hospitalisé dans état grave, sa femme, pourtant postée juste à côté du véhicule semble moins gravement blessée.Autre angle de vue:Band Rio - Veja por outro ângulo a explosão do carro que feriu duas pessoas. Mário Magalhães foi levado em estado grave para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Testemunhas relataram que, mesmo caído no chão, o homem gritava pela mulher, que teve menos ferimentos #BandRio

Contribution le : 27/07 14:43:39