Options du sujet Imprimer le sujet

nakag La BA du prochain Pinocchio de Guillermo 3 #1

Je suis accro Inscrit: 30/11/2011 22:09 Post(s): 780 Karma: 1812



Le premier trailer du prochain film de Guillermo Del Toro, animé en stop-motion

A titre personnel, j'ai toujours du mal avec la saccade mais le rendu visuel est sublime.

Contribution le : 27/07 15:08:33