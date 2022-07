Options du sujet Imprimer le sujet

Problème d’envois d'SMS.



Deux xiaomi, un sur Orange l'autre sur SFR (moi).

J'habite à Vitré (35), vallonné je passe d'une barre d'une barre à 3 4 de réseau durant la journée.



Mon père a également eu le même cas avec deux autres personnes, mais qu'un seul fois.

Alors je me demande si c'est le réseau ou les smartphones ?



gazeleau Re: Soucis d'envoi de sms

C'est quoi ton problème ? Les sms ne partent pas, ou bien tu ne les reçois pas ?
ça peut être aussi tes paramètres d'apn. Pour sfr, c'est là: https://assistance.sfr.fr/tel-mobile/utilisation-param/parametrer-apn-sfr-mobile.html

Les deux mon capitaine

Je vais regarder ton lien, j'en ai déjà avant avec APN mais sans succès, tous comme les recettes de cuisine, niveau recettes je fais un mixte et j'ai un bon résultat.

Merci je regarde

Merci mais non, j'ai pas le même système.

mais surement c'est Vitré



Merci de t'on aide

