LeFreund Quand tu veux livrer les paquets Amazon mais qu'il y a d'autres véhicules sur la route 2 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 6222 Karma: 16455 Un individu a volé un camion Amazon pour fuir la police, il a échoué :



Video Shows Suspect Crash Stolen Amazon Truck Into Cars During Wild Police Pursuit

Contribution le : 27/07 18:18:13