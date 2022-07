Congélateur dans le garage

Je poste trop Inscrit: 26/03/2005 16:39 Post(s): 13752 Karma: 698



Merci ! Coucou, on n'a beau être que deux chez nous mais on en est pas moins des morfalous, et pour combler notre faim notre congel devient trop petit.Du coup, on a envie d'investir dans un congelateur coffre, qui serait a l'année dans le garage, indépendant et non isolé.En me renseignant sur le net je vois qu'il faut prévoir un congel capable de supporter les fortes chaleurs de l'été et les froideurs de l'hiver, logiqueJe voulais savoir si il y en à qui ont un congel dans un lieu non chauffé, car je n'ai aucune idée de combien il doit faire dans le garage en pleine nuit d'hiver, mais je pense qu'on doit etre à moins de 10° ...Merci !

Contribution le : 27/07 18:52:28