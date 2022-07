Options du sujet Imprimer le sujet

Yadelagadou ! Clip humoristique sur la Normandie

Le nouveau single complétement déjanté de David Vallet.

C'est une vidéo pleine de vie et pleine de vaches aussi.

Ça se finit tout nu dans la gadoue !

Une chanson farfelue sur une musique complétement loufoque !

Pire que j'irai revoir ma Normandie



https://www.youtube.com/watch?v=qdWUDwJrI-g



Loom- Re: Yadelagadou ! Clip humoristique sur la Normandie 0 #3

C'est chez moi la Normandie ! Il y fait beau aussi c'est tempéré, bon quand la pluie arrive elle ne nous lâche plus.

C'est comme en Bretagne. Il n'y pleut qu'une fois par an.
Mais ça dure un an

@Loom- a écrit:

C'est chez moi la Normandie ! Il y fait beau aussi c'est tempéré, bon quand la pluie arrive elle ne nous lâche plus.



C'est comme en Bretagne. Il n'y pleut qu'une fois par an.

Nous dans le Nord on dit qu il pleut toudis...ben ca fait 6 mois qu il pleut pas..

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5486 Karma: 8463 Nous dans le Nord on dit qu il pleut toudis...ben ca fait 6 mois qu il pleut pas..

Nyark_Nyark J'ai fait un photoshooting pour le clip

Nyark_Nyark J'ai fait un photoshooting pour le clip

