Ils insultent (avec respect et vouvoiement) quelqu'un qui vient de rater sa tentative de suicide

C'est moi qui interprète pas comme il faut ou la scène montre des misérables (pas au sens nécessiteux) capable des pires sentiments ? Je manque de mots mais on voit ce qu'il y a de pire chez l'humain. Je crève de honte pour eux et je ne me sens pas de la même espèce qu'eux...



Ils pourraient dire la même chose je pense.



Je ne comprends pas ces réactions.



C'est possible que ce soit une sorte d'énervement sociale (oui c'est totalement inventé). Voilà comment ça se passe en gros :



- Tu es dans une situation où tu penses que la réaction adéquate est l'énervement donc tu t'énerves. Si tu es accompagné, ça peut-être "marrant" parce que tu peux t'énerver, l'autre aussi, alors qu'individuellement chaque personne n'aurait rien dit ;



- Tu es face à quelqu'un qui s'énerve et tu penses que c'est la bonne réaction et par mimétisme tu t'énerves ;



- La première personne ou même tous (par contamination) peuvent s'énerver par défaut, parce qu'elles ne savent pas quelle réaction avoir exactement, une idée leur vienne en tête (ah oui, c'est vrai que c'est pas bien) et hop, elles adoptent la réaction qu'elles pensent attendues.



Contribution le : Hier 00:37:22