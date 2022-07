Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 73732 Karma: 35741 Des golden retriever descendent un escalator





Parade of Golden Retrievers Descend Escalator || ViralHog

alfosynchro Re: Des golden retriever descendent un escalator

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 10798 Karma: 4686 Ils vont où, comme ça, tous ces chiens ? Ce sont des chiens d'aveugles ?

Turbigo Re: Des golden retriever descendent un escalator

Il y a un magasin de hot-dogs en bas, c'est la livraison du matin (je sors) Citation :Il y a un magasin de hot-dogs en bas, c'est la livraison du matin

Nyark_Nyark Re: Des golden retriever descendent un escalator

Si c'est le cas ils ne sont pas encore tout à fait prêts... Citation :Si c'est le cas ils ne sont pas encore tout à fait prêts...

