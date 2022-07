Un serpent avale un autre serpent vivant

Options du sujet Imprimer le sujet

Et pour ceux qui se posent la question : la nature est bien faite les serpents peuvent évacuer ce genre de repas.

Bon appétit !







(en cas de constipation prolongée essayer une dragée Fuca ou consulter) C'est une évolution majeure chez les serpents : plutôt que de se mordre la queue ils bouffent celle d'un autreEt pour ceux qui se posent la question : la nature est bien faite les serpents peuvent évacuer ce genre de repas.Bon appétit !

Du coups c'est aussi par la que se passe l'accouplement, désolé si ça peut paraître très con j'y connais vraiment rien en serpent ( à par serpentar de Hardy Potter)

Du coups c'est aussi par la que se passe l'accouplement, désolé si ça peut paraître très con j'y connais vraiment rien en serpent ( à par serpentar de Hardy Potter)



Les serpents, les poules, ont hérité de leurs ancêtres reptiliens : ils ont un cloaque et "tout passe par là"



Barak Obama, la Reine d'Angleterre, Michael Jackson sont des reptiliens le saviez-vous ? Citation :Les serpents, les poules, ont hérité de leurs ancêtres reptiliens : ils ont un cloaque et "tout passe par là"Barak Obama, la Reine d'Angleterre, Michael Jackson sont des reptiliens le saviez-vous ?

