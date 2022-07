Quand tu coches toutes les cases des mauvais choix.

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 14631 Karma: 4591



Je me déplace aussi en trot et ne vais pas leur jeter la pierre. Ce n'est pas forcément un comportement voulu et permanent. Un moment d'inattention peut toujours arriver. Ce choc, es pauvres on dirait deux poupées chiffon lancéess en l'airJe me déplace aussi en trot et ne vais pas leur jeter la pierre. Ce n'est pas forcément un comportement voulu et permanent. Un moment d'inattention peut toujours arriver.

