Kilroy1 Prendre une douche au mauvais endroit, au mauvais moment

Contribution le : Hier 17:44:41

zoondoz Re: Prendre une douche au mauvais endroit, au mauvais moment 1 #3

@alfosynchro a écrit:

Qui arrivera à me faire croire qu'il ne l'a pas vu ?

Pas impossible... Le conducteur était probablement hypnotisé par le passage piéton psychédélique ?

Contribution le : Hier 21:11:08

trachsel Re: Prendre une douche au mauvais endroit, au mauvais moment 0 #4

Kétamine Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 1179 Karma: 572 J'ai du regarder la vidéo plusieurs fois avant de remarquer qu'il y avait un monsieur au milieux de la route.



Vous avez vu ce trottoir ?! Il est magnifique

Contribution le : Hier 21:43:06

Dimebagou Re: Prendre une douche au mauvais endroit, au mauvais moment 1 #5

Je suis accro Inscrit: 11/12/2015 07:55 Post(s): 1208 Karma: 712 Il est sûrement au mauvais endroit.



Concernant le mauvais moment j'ai plutôt l'impression de voir une tentative de meurtre.

Contribution le : Hier 22:02:52