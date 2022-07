Index des forums Koreus.com Tout le sport Mpg be back Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Re à tous

A la fin du mercato je vais lancer deux mpg

Un super league (qui comprend la ligue 1 anglaise, italienne, française et espagnole) et une coupe d Europe pour les 6 matchs de poules qui vont se jouer en 6 semaines de septembre à mi octobre



Pour la super league on peut etre jusqu’à 10

Pour la coupe d Europe 6.

Qui s’inscrit où ?

Et comme l a suggéré aioren on peut se rajouter une/des contraintes



Par exemple :

- Interdiction de miser sur plus d'un seul joueur de la même équipe lors d'un tour de mercato.

- Interdiction d'aligner en titulaire deux joueurs de la même équipe lors d'un match mais remplacement tactique autorisé pour le même poste.

- Interdiction de jouer avec plus d'un remplaçant de chaque poste.

- Interdiction d'aligner deux fois de suite en titulaire le même gardien.

- Obligation de changer de compo (4-4-2 par exemple) chaque semaine ou interdiction d'utiliser deux fois la même compo tant que toutes les autres n'auront pas été faites au moins une fois.



J’ajouterai

on ne recrute que des joueur d’une valeur inférieure à un montant défini

Pas de joueur du PSG ou qui participe à une coupe d Europe

On choisit chacun une équipe et on ne mise que dessus

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14176 Karma: 10041 @LeCromwell Faut que je me renseigne sur le fonctionnement de la super league et de la coupe d’Europe, mais tu peux déjà me compter dans chaque.

