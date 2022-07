Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un mouton se trouve malgré lui au centre d’un conflit 3 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14178 Karma: 10045 Un mouton se trouve malgré lui au centre d’un conflit qui oppose deux dindes. Pris entre le marteau et l’enclume, il va vite se lasser de cette situation et faire savoir aux protagonistes ce qu’il pense de leur dispute à deux balles.





Contribution le : Hier 13:59:22