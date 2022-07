Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un chien aime un petit peu trop le skateboard 2 #1

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14182 Karma: 10048





Ce bulldog aime beaucoup le skate. Peut-être même un peu trop…

Contribution le : Aujourd'hui 11:18:08