Options du sujet Imprimer le sujet

Le_Relou Le CBD c’est nul 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 2422 Karma: 1350

Le CBD c’est nul

Contribution le : Aujourd'hui 00:53:42

trachsel Re: Le CBD c’est nul 0 #2

Kétamine Inscrit: 23/08/2018 00:36 Post(s): 1189 Karma: 575 Je pense ( dans mon cas) que ça passerait mieux avec du thc

Contribution le : Aujourd'hui 01:21:16