Il conduit une moto les yeux bandés

Je me souviens de l'épisode de ce gars en moto. Je ne savais pas qu'il y avait eu contre-expertise. Voila donc des années plus tard que j'apprend la fraude !!!

Je m'étais toujours dis que le mec avait eu une oreillette pour se faire guider parce que c'était quand meme un sacré exploit de rouler dans Paris les yeux bandés. Et bizarrement, son intuition n'était plus aussi bonne quand il passait sous un tunnel...Tiens tiens...



Edit, je viens de trouver ça aussi.



Emission Mysteres TF1 Laforgue Huile Bouillante

