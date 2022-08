Options du sujet Imprimer le sujet

Un coureur cycliste est projeté dans le public pendant une chute

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46115 Karma: 24095 Le coureur cycliste britannique Matthew Walls est projeté dans le public pendant une chute lors des Jeux du Commonwealth à Londres, en Angleterre. Il a été blessé ainsi qu'un autre coureur et plusieurs spectateurs.



Aujourd'hui 14:59:54