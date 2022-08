Foot- Lucas Hernandez trompé par un fourbe

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14188 Karma: 10065

Je ne pense pas que le joueur de Leipzig l'ait fait volontairement. Il reçoit la balle dans le dos de son défenseur et réussit son contrôle, il est donc dans une situation beaucoup plus avantageuse qu'un coup de pied arrêté où toute la défense a le temps de se replacer.



Et puis si c'était un piège, je pense qu'il aurait réagi autrement en le voyant fonctionner.



Mais par contre pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Je ne comprends pas non plus.

Contribution le : Aujourd'hui 15:45:09