Les insectes réagissent au son de la guitare

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 73748 Karma: 35756 Les insectes à la surface de l'eau réagissent au son de la guitare





Bugs Ripple Water to Guitar Notes Being Played || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 17:32:14