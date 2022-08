Incident : Parapentiste en chute libre

Je viens d'arriver Inscrit: 10/03/2014 19:36 Post(s): 39 Karma: 56

La voltige est sûrement la disciplines la plus engagée en parapente. Tomber dans son aile est l'une des situations les plus critiques que peut subir un pilote. Dans ce cas de figure il reste au pilote d'accro deux jokers que sont les parachutes de secours.





NEAR DEATH - Acro Paragliding going WRONG!!

Contribution le : Aujourd'hui 01:20:58