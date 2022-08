Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un bateau percute une éolienne + Un chaton dévoré par un monstre 3 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46119 Karma: 24103 Un bateau percute une fondation de type monopieu dans un parc éolien au large de l'Allemagne.



Vous navigateur est trop vieux





Un chaton est brusquement dévoré par un monstre pendant qu'il marche sur un carton.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 16:18:47

SushiCircus Re: Un bateau percute une éolienne + Un chaton dévoré par un monstre 1 #4

Je suis accro Inscrit: 10/05/2016 22:53 Post(s): 872 Karma: 326 Je comprends pas, il jouait avec son chien ?

C'est pas indiqué sur les cartes marines la position des éoliennes ? tout comme les récessifs et autre.

Contribution le : Aujourd'hui 18:13:25