Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46119 Karma: 24103 Une nageuse de 60 ans a été attaquée par un phoque au large de la plage Kaimana à Honolulu, à Hawaï. Elle s'en est sortie avec une coupure à la pommette droite et à l’épaule gauche. Le phoque a réagi ainsi dans le but de protéger son petit.



