Un chat aide à ouvrir des cartons

Un chat aide à ouvrir des cartons (pas sûr qu'il soit totalement d'accord)

Re: Un chat aide à ouvrir des cartons

@LeFreund : Si le carton contenait des friandises, il s'est évidemment porté volontaire pour donner un coup de patte.

Re: Un chat aide à ouvrir des cartons

Un chat qui se rend utile ?! Ça c'est un scoop

