Unjoueur de football agresse une arbitre

Je suis accro Inscrit: 07/08/2007 13:54 Post(s): 767 Karma: 269

alfosynchro

Oui mais c'est pas facile pour elles tous les jours. On est encore loin de la parité mais ça évolue doucement. Encore quelques années et ça n'étonnera plus.



https://www.journaldesfemmes.fr/societe/combats-de-femmes/2522931-stephanie-frappart-femme-arbitre-de-foot-en-premiere-ligne/



Que l'arbitre soit un homme ou une femme, le joueur qui l'attaque ne mérite rien d'autre qu'une suspension à vie. Oui mais c'est pas facile pour elles tous les jours. On est encore loin de la parité mais ça évolue doucement. Encore quelques années et ça n'étonnera plus.Que l'arbitre soit un homme ou une femme, le joueur qui l'attaque ne mérite rien d'autre qu'une suspension à vie.

Contribution le : Aujourd'hui 20:33:04