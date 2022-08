Une oeuvre d'art par une intelligence artificielle

Je viens d'arriver Inscrit: 25/11/2018 23:37 Post(s): 9





J'ai testé des outils dont PixRay où il est possible de créer une oeuvre d'art en tapant un simple texte.

C'est bluffant J'ai testé en précisant style Miro ou Picasso dans le texte et c'est quand même pas mal... Bon parfois ça génère un peu n'importe quoi... notamment quand on évoque des visages d'humains où ça fait un peu peur.



