Un arbre tombe sur un chien + Planche de stand up paddle vs Vent

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46127 Karma: 24112

Un arbre tombe sur un labradoodle aveugle dans un jardin. Par chance, le chien n'a pas été blessé.





Tree Falls on Dog Roaming in Yard - 1345245





Un homme essaie de retenir sa planche de stand up paddle gonflable contre de violentes rafales de vent.





Strong Winds Blow Surfboard Away After Person Desperately Tries to Save it - 1348587

Contribution le : Aujourd'hui 11:54:23