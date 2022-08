🤖 Un présentateur météo découvre que son écran est tactile

Options du sujet Imprimer le sujet

Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14205 Karma: 10137 Un présentateur météo découvre par accident que l’écran qu’il utilise quotidiennement est tactile. Ça va lui faire sa journée !





Le responsable IT qui a présenté l'outil et a fait la formation à la chaîne:

