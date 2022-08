Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Un chien bien dressé 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 3553 Karma: 3749

Un chien met un déchet dans une poubelle sous ordre de son maître. Après un premier échec, le chien décide de donner de sa personne pour accomplir sa mission

Contribution le : 05/08 08:17:19