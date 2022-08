Une classe de science en Inde

Options du sujet Imprimer le sujet

Je masterise ! Inscrit: 18/04/2017 14:20 Post(s): 2448 Karma: 1398 je ne vois rien d'anormal ! et j'espere qu'ils disent son nom tout les matin !

Au moins, ce n'est pas la photo d'un criminel de guerre nazi. C'est déjà ça.





Edit : C'est wikipedia Fr qui se plante en écrivant Carl au lieu de Karl ?



Edit 2 : c'est bien une typo sur wikipedia...

Il manque quand même Alan Turing, Stephen Hawking...

(et moi)



Surtout il manque le portrait de Ramanujan : mathématicien Indien.

En physique vous connaissez Einstein ? En maths c'est Ramanujan.

Rien de moins.





Je suis accro Inscrit: 09/05/2014 15:01 Post(s): 951 Karma: 984 @Turbigo Un film (pas trop mal) a été tourné :



L'homme qui défiait l'infini Bande Annonce VF (2017)



Le gars a maitrisé et fait progresser les mathématiques en autodidacte. Dingue.

Je masterise ! Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 2556 Karma: 1811 lsdYoYo Merci !!!! C'est ça que je cherchais Merci !!!! C'est ça que je cherchais

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 1081 Karma: 566 @Turbigo ????????? Tout ton docu est basé sur ce film!

Il en parle 10 fois à la minute.

Pelle d'or Inscrit: 09/12/2005 16:32 Post(s): 79194 Karma: 7188 Je me demande si c'est une blague, où une erreur, dans le second cas je trouverais ça un peu triste.

